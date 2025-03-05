Тюменские инструкторы в зоне СВО готовят штурмовые подразделения Минобороны

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Занятия по подготовке штурмовых подразделений Минобороны проходят на полигоне недалеко от линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

Кадры с занятий, сделанные на занятиях инструкторами тюменского центра "Аванпост", опубликовал в своих социальных сетях глава региона Александр Моор.

"У наших ребят большой опыт. Инструкторы тренировали добровольцев, мобилизованных. В эту работу наш "Аванпост" включился с самого начала специальной военной операции", - рассказал губернатор.

Александр Моор также отметил, что был даже точечный запрос на подготовку стрелков-истребителей БПЛА. "Нынешняя командировка в зону СВО уже десятая", - добавил он.

Видео: Александр Моор в Telegram