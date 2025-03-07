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68 % жителей Тюменской области прошли профосмотры в 2024 году

Общество, 11:51 07 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

68 % жителей Тюменской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2024 году. В планах на этот год - привлечь, в первую очередь, не менее 30 % женщин и мужчин от 18 до 49 лет.

Об этом сообщила замдиректора по медстрахованию территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области Валерия Грибоедова на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

"Конечно, наша задача - охватывать жителей трудоспособного возраста, потому что те пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями, в любом случае находятся под наблюдением участкового терапевта. К сожалению, без жалоб тюменцы обращаться не привыкли, только когда что-то заболело. Достаточно сложно перестроить наш менталитет. Однако отмечу, что за январь мы уже охватили восемь процентов, необходимый показатель достигнут", - пояснила она.

Тюменцам напомнили, что руководство компании обязано предоставить сотруднику один рабочий день на прохождение диспансеризации. При этом пройти ее можно в будний день после 18 часов, а также в выходные.

Добавим, что в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания жителям медпомощи на 2025-2027 года расширена оценка репродуктивного здоровья, увеличено время регулярных приемов больных онкологией и сахарным диабетом и многое другое. В малых и отдаленных населенных пунктах появилась возможность организовать пациентам стационар на дому.

Виктория Макарова

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# диспансеризация

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