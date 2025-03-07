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Взаимодействие первичного звена с муниципальными депутатами обсудили на форуме "Единой России" в Тюмени

Политика, 10:45 07 марта 2025

Тюмеснкое региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюмеснкое региональное отделение "Единой России"

Третий областной форум первичных отделений "Единой России" "Добро без границ" состоялся в Тюмени в день рождения регионального отделения партии. В атриуме Музейного комплекса имени И.Я. Словцова собрались представители местных отделений, первичек со всего региона — всего около 190 участников, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Работа форума была посвящена взаимодействию первичных отделений “Единой России” и муниципальных депутатов-единороссов. Напомним, в декабре минувшего года на Съезде партии "Единая Россия" 2025 год был объявлен Годом муниципального депутата. С приветственным словом к участникам форума обратился секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. Он рассказал о новом положении о первичном отделении, принятом в декабре 2024 года Президиумом Генерального совета партии, и новых критериях оценки работы первичек.

"Будет формироваться федеральный рейтинг первичных отделений по трем категориям: функционирующие на территориях сельских населенных пунктов; городских округов и на территориях административных центров. Лучшие получат поощрение. Муниципальные депутаты сделают лучших секретарей певичек своими помощниками на общественных началах", — сказал Андрей Артюхов. Он обратил внимание участников на еще один пункт положения: при проведении избирательных кампаний выдвигать в качестве кандидатов в депутаты в думы городских и муниципальных округов, муниципальных районов от партии "Единая Россия" не менее 25% секретарей первичных отделений.

Руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова напомнила, что положение также дает ответ на главный вопрос — чем должно заниматься первичное отделение. Среди важнейших функций — участие в формировании общественного мнения о работе "Единой России", информирование жителей о целях и задачах партии, ее программе и решениях", — подчеркнула она.

Участники форума узнали больше о работе Тюменского городского отделения партии от его секретаря Максима Афанасьева. Тюменское городское отделение – одно из самых крупных в регионе, оно объединяет 9 тыс. 909 членов партии, 2 тыс. 947 сторонников и 315 первичных отделений.

"На первом Совете руководителей первичных отделений, который состоялся в прошлом году в Москве, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что сила "Единой России" в - разветвленной сети и организованной работе первичек. Именно поэтому мы систематически расширяем и совершенствуем подходы к работе с первичным звеном. Волонтерская работа, которую сегодня активно ведут первички, проходит в тесной связке с региональным отделением партии, структурным подразделением администрации Тюмени, общественниками. К работе подключается и депутатский корпус", — отметил Максим Афанасьев.

Подробнее о том, как тюменские депутаты взаимодействуют с первичками, рассказал руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы Дмитрий Осипов. "Вместе мы реализуем народную программу партии: ведем работу по поддержке участников СВО, членов их семей, контролируем ход благоустройства общественных территорий, общественных пространств, обновления жилищного фонда, развития дорожной и социальной инфраструктуры", — пояснил Дмитрий Осипов.

О развитии диалога между первичным отделением и муниципальными депутатами Вагайского района доложила секретарь первичного отделения № 36 села Супра Наталья Хуртова. По ее словам, депутаты муниципального образования выступают в роли связующего звена между гражданами и избранным представителем, донося их проблемы до уровня исполнительной власти.

О форматах работы депутатского объединения Тобольской городской думы с первичным звеном "Единой России" рассказал депутат, секретарь первички № 9 города Тобольска Петр Петрович. Одной из самых распространенных форм взаимодействия становятся встречи с избирателями. Слаженная работа в сцепке "муниципальный депутат — первичное отделение" позволяет быстро и эффективно решать проблемы на земле.

Опыт работы с депутатом Тюменской гордумы Александром Григорьевым стал темой доклада секретаря первички № 300 города Тюмени Максима Демина. Успешным совместным проектом депутата и первички стала отправка списанных и отремонтированных автомобилей администрации Тюмени в зону СВО.

Доклад о роли исполнительного секретаря в координации совместной работы первичных отделений и депутатского корпуса представила исполнительный секретарь Нижнетавдинского местного отделения "Единой России" Алена Жук. "Лишь своевременное и правильное выполнение каждым секретарем первичного отделения и муниципальным депутатом своей части работ приведет к достижению общей цели", — уверена она.

Предложения по усовершенствованию механизма взаимодействия муниципальных депутатов с первичными отделениями "Единой России" прозвучали из уст секретаря первички № 288 города Тюмени, руководителя совета первичных отделений Тюменского регионального отделения "Единой России" Александра Сукаченко.

Он предложил привлекать депутатов к общественной и волонтерской работе, помощи фронту и семьям бойцов, сбору гумпомощи, сопровождению семей участников СВО. Также, по его мнению, вместе с депутатами первички могут участвовать и в осуществлении контроля за реализацией народной программы на местах.

"Важно также подключать к партийным акциям обычных граждан, вести с ними открытый диалог, рассказывать о вопросах, решенных на местах, что повысит узнаваемость депутатов и укрепит доверие населения", — резюмировал руководитель совета первичных отделений.

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# Андрей Артюхов , Дмитрий Осипов , Единая Россия , Максим Афанасьев , Ольга Швецова , первичное звено

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