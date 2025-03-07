Почетный гражданин Тюмени и Тюменской области Альберт Суфианов отмечает юбилей

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

60-летие со дня рождения отмечает 7 марта главврач Федерального центра нейрохирургии, почетный гражданин Тюмени и Тюменской области Альберт Суфианов. С личным праздником его поздравил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

"Альберта Акрамовича я знаю много лет и всегда поражаюсь его профессионализму и влюбленности в работу. Для него нет неважных деталей или мелочей. Он готов часами рассказывать о работе клиники и ее успехах. Благодаря руководству Суфианова ФЦН стал одним из самых современных и успешных центров нейрохирургии в мире. К нам едут пациенты не только со всей России, но и из других стран", - отметил Александр Моор.

Он подчеркнул, что в нейроцентре ежегодно проводится до четырех тысяч сложнейших операций. Лично Альберт Суфианов выполняет около тысячи вмешательств высшей сложности в год. В 2018 году он впервые в России провел внутриутробную операцию еще не родившемуся ребенку. Благодаря его стремлению вникать в каждую деталь, Тюмень сегодня считается центром мировой нейрохирургии, акцентировал губернатор.