Неизвестный в Тюмени вынес из кафе сушилку для рук

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личность мужчины, подозреваемого в краже сушилки для рук из туалетной комнаты ресторана "Ростикс", устанавливают в Тюмени сотрудники полиции.

Вечером 6 марта неизвестный в заведении общепита на ул. Республики похитил устройство для сушки рук. Сумма ущерба устанавливается.

Подозреваемый - мужчина 25-30 лет, был одет в тёмно-зелёную шапку, чёрную куртку с белыми полосами на рукавах, синие джинсы и чёрные кожаные туфли.

Если вам известно о личности и местонахождении подозреваемого, сообщите в полицию по телефонам: +7 (3452) 794-010, +7 (3452) 794-014, либо 102.