  • 8 марта 20258.03.2025суббота
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер северо-западный

Неизвестный в Тюмени вынес из кафе сушилку для рук

Происшествия, 16:58 08 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личность мужчины, подозреваемого в краже сушилки для рук из туалетной комнаты ресторана "Ростикс", устанавливают в Тюмени сотрудники полиции.

Вечером 6 марта неизвестный в заведении общепита на ул. Республики похитил устройство для сушки рук. Сумма ущерба устанавливается.

Подозреваемый - мужчина 25-30 лет, был одет в тёмно-зелёную шапку, чёрную куртку с белыми полосами на рукавах, синие джинсы и чёрные кожаные туфли.

Если вам известно о личности и местонахождении подозреваемого, сообщите в полицию по телефонам: +7 (3452) 794-010, +7 (3452) 794-014, либо 102.

МВД России по Тюменской области | Фото: МВД России по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кража , розыск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:58 08.03.2025Неизвестный в Тюмени вынес из кафе сушилку для рук
15:09 08.03.2025Тюменца с полкило наркотика задержали в лесном массиве
14:03 08.03.2025Бытовой вагончик горел на улице Ямской в Тюмени
12:05 08.03.2025Таксист в Тюмени пошёл за покупками с забытой пассажирами банковской картой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора