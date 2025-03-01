  • 10 марта 202510.03.2025понедельник
  • USD89,1362
    EUR96,8609
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер северо-восточный

Тюменский боец показал лучший нокаут вечера на One Championship 99

Спорт, 13:52 10 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский боец Иван Гниздицкий успешно выступил на международном турнире One Championship 99.

Уже в первом раунде дебютной схватки он отправил соперника, американца Кевина Чарча, в нокаут. В итоге тюменец получил бонус за лучший нокаут вечера, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. Видео можно посмотреть здесь.

Спортсмен выступает в составе команды "Чинги-Тура" под руководством тренера Романа Мухамедшина. Сейчас Гниздицкий продолжает показывать высокие результаты: на сегодняшний день у него уже пять побед в пяти поединках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# турнир

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 10.03.2025Тюменский боец показал лучший нокаут вечера на One Championship 99
08:27 10.03.2025В Увате стартует первенство России по биатлону
19:12 09.03.2025Две медали выиграли тюменцы на чемпионате России по лыжным гонкам
18:05 09.03.2025Чемпионат России по баскетболу состоится в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора