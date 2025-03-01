Тюменский боец показал лучший нокаут вечера на One Championship 99
Тюменский боец Иван Гниздицкий успешно выступил на международном турнире One Championship 99.
Уже в первом раунде дебютной схватки он отправил соперника, американца Кевина Чарча, в нокаут. В итоге тюменец получил бонус за лучший нокаут вечера, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. Видео можно посмотреть здесь.
Спортсмен выступает в составе команды "Чинги-Тура" под руководством тренера Романа Мухамедшина. Сейчас Гниздицкий продолжает показывать высокие результаты: на сегодняшний день у него уже пять побед в пяти поединках.