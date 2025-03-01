Александр Моор пригласил земляков поддержать тюменских биатлонистов

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат России по биатлону пройдет в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 13 по 16 марта. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал это событие ярким шоу и призвал земляков поболеть за спортсменов и поддержать их.

"Заряд положительных эмоций обеспечен. Приглашаю всех любителей этого прекрасного вида спорта в "Жемчужину Сибири"", - написал глава региона в своих соцсетях.

Он уточнил, что 13 марта биатлонисты определят лучшего в суперспринте, 15 и 16 марта пройдут смешанные эстафеты. Принять участие приедут лучшие российские и белорусские спортсмены.

"Уверен, борьба будет бескомпромиссной", - подчеркнул Александр Моор.