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Александр Моор пригласил земляков поддержать тюменских биатлонистов

Губернатор, 13:30 10 марта 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат России по биатлону пройдет в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 13 по 16 марта. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал это событие ярким шоу и призвал земляков поболеть за спортсменов и поддержать их.

"Заряд положительных эмоций обеспечен. Приглашаю всех любителей этого прекрасного вида спорта в "Жемчужину Сибири"", - написал глава региона в своих соцсетях.

Он уточнил, что 13 марта биатлонисты определят лучшего в суперспринте, 15 и 16 марта пройдут смешанные эстафеты. Принять участие приедут лучшие российские и белорусские спортсмены.

"Уверен, борьба будет бескомпромиссной", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , биатлон , Жемчужина Сибири

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