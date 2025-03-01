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Медали чемпионата России по биатлону представили в Тюмени

Спорт, 18:54 11 марта 2025

Центр спортивной подготовки Тюменской области | Фото: Центр спортивной подготовки Тюменской области

Медали чемпионата России по биатлону представили в Тюмени. Награды украшены гербом региона и эмблемой Союза биатлонистов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Обрамление выполнено традиционными элементами национального орнамента северных народов.

Всего на чемпионате России в Тюмени разыграют четыре комплекта медалей.

Соревнования стартуют 13 марта в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Возрастное ограничение: 6+.

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# соревнования , спорт

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