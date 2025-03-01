Медали чемпионата России по биатлону представили в Тюмени
Медали чемпионата России по биатлону представили в Тюмени. Награды украшены гербом региона и эмблемой Союза биатлонистов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Обрамление выполнено традиционными элементами национального орнамента северных народов.
Всего на чемпионате России в Тюмени разыграют четыре комплекта медалей.
Соревнования стартуют 13 марта в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Возрастное ограничение: 6+.