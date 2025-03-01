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Тюменцы могут побороться за грант на создание фильмов

Политика, 13:09 12 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурсный отбор на создание документальных фильмов "Россия — взгляд в будущее" запустил Союз кинематографистов России и Фонд поддержки регионального кинематографа. Тюменские документалисты могут подать заявку до 18 марта и побороться за грант, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Проекты не должны поддерживаться финансами из федерального, регионального, муниципального бюджетов или иных организаций и физических лиц. На этапе подачи заявки проект должен находиться в стадии подготовительного или съемочного периода.

Всего поддержат 60 короткометражных проектов на темы, которые актуальны для региона и всей России. Сумма финансирования составляет 1,7 млн рублей.

Подробную информацию можно узнать по ссылке.

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# кино , конкурсы

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