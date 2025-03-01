Трое человек пострадали в результате хлопка в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Трое человек, по предварительным данным, пострадали в результате хлопка в доме на ул. Октябрьской в Тобольске 12 марта.

Об этом в Telegram-канале рассказал глава города Пётр Вагин.

“Бригады скорой помощи доставили в областную больницу № 3. Угрозы их жизням, предварительно, нет”, – дополнил мэр.

На месте происшествия работают специалисты. Организована работа по охране общественного порядка.

В 19 часов Пётр Вагин проведет комиссию по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Территорию объявят зоной вероятной чрезвычайной ситуации.

В 20 часов в тобольском лицее состоится собрание, на котором ответят на вопросы горожан.

“Предварительно сегодня вместе с управляющей компанией оценим все поврежденные дома и квартиры. Повреждения будут восстановлены. В настоящее время оперативные службы работают на месте. Причины инцидента выясняют сотрудники МЧС и органов внутренних дел. Администрация Тобольска также работает на месте”, – сказал глава города.

В связи с происшествием в целях безопасности и для проведения необходимых мероприятий по ликвидации последствий перекрыт участок ул. Октябрьская от ул. Радищева до пер. Рощинский. Объезд – через улицы Знаменского и Доронина.

Видео из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Инна Пахомова