Трое человек пострадали в результате хлопка в Тобольске
Трое человек, по предварительным данным, пострадали в результате хлопка в доме на ул. Октябрьской в Тобольске 12 марта.
Об этом в Telegram-канале рассказал глава города Пётр Вагин.
“Бригады скорой помощи доставили в областную больницу № 3. Угрозы их жизням, предварительно, нет”, – дополнил мэр.
На месте происшествия работают специалисты. Организована работа по охране общественного порядка.
В 19 часов Пётр Вагин проведет комиссию по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Территорию объявят зоной вероятной чрезвычайной ситуации.
В 20 часов в тобольском лицее состоится собрание, на котором ответят на вопросы горожан.
“Предварительно сегодня вместе с управляющей компанией оценим все поврежденные дома и квартиры. Повреждения будут восстановлены. В настоящее время оперативные службы работают на месте. Причины инцидента выясняют сотрудники МЧС и органов внутренних дел. Администрация Тобольска также работает на месте”, – сказал глава города.
В связи с происшествием в целях безопасности и для проведения необходимых мероприятий по ликвидации последствий перекрыт участок ул. Октябрьская от ул. Радищева до пер. Рощинский. Объезд – через улицы Знаменского и Доронина.
Видео из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина
Инна Пахомова