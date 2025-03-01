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В Ялуторовском районе готовятся к возможному паводку

Общество, 14:59 13 марта 2025

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

К возможному паводку готовятся в Ялуторовском районе. В Памятнинском, Коктюльском, Ревдинском, Хохловском сельских поселениях провели инвентаризацию имущества, сообщает администрация района.

Лодки, спасательные жилеты, фонарики, радиостанции, плащи, полукомбинезоны, сапоги – в исправном состоянии.

Главы сельских поселений в ближайшие дни проверят работоспособность технических средств и оборудования, исправность системы оповещения населения.

В населенных пунктах пройдет подворовый обход с разъяснением и вручением памяток, инструкций по правилам действий при угрозе или возникновении ЧС.

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# паводок , Ялуторовский район

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