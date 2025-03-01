В Ялуторовском районе готовятся к возможному паводку
К возможному паводку готовятся в Ялуторовском районе. В Памятнинском, Коктюльском, Ревдинском, Хохловском сельских поселениях провели инвентаризацию имущества, сообщает администрация района.
Лодки, спасательные жилеты, фонарики, радиостанции, плащи, полукомбинезоны, сапоги – в исправном состоянии.
Главы сельских поселений в ближайшие дни проверят работоспособность технических средств и оборудования, исправность системы оповещения населения.
В населенных пунктах пройдет подворовый обход с разъяснением и вручением памяток, инструкций по правилам действий при угрозе или возникновении ЧС.