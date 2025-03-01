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Спартакиада органов местного самоуправления в Тюмени включает 12 видов спорта

Спорт, 15:09 15 марта 2025

t.me/mv_afanasev

Спартакиада органов местного самоуправления в Тюмени включает 12 видов спорта. Старт мероприятию дали в экопарке "Затюменском", написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Уже 27 лет в Тюмени проходит спартакиада среди органов местного самоуправления. Я принимаю в ней участие на протяжении 20 лет. С каждым годом спартакиада становится всё более увлекательной, азартной и зрелищной. Команды готовятся к соревнованиям в течение всего года. Сотрудники находят возможность поддерживать себя в отличной физической форме. А, как известно, если человек активно занимается физкультурой, то он успевает везде и способен на многое. Сегодня в "Затюменском" мы дали старт новым победам! В течение года пройдут соревнования по 12 видам спорта, в которых примут участие почти полторы тысячи человек", - уточнил он.

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Афанасьев предложил проводить соревнования между командами муниципалитетов. Спортивные мероприятия года станут данью уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные периоды истории, а также к нынешним героям – участникам специальной военной операции.

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# Максим Афанасьев , соревнования , спорт

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