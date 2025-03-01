Владимир Якушев: россиянам и белорусам позволят участвовать в выборах в обеих странах

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Россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах в качестве кандидатов и избирателей. Об этом сказал первый вице-спикер верхней палаты российского парламента, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время пресс-подхода в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходил чемпионат России по биатлону, 15 марта.

Президенты России и Республики Беларусь 13 марта подписали протокол о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран.

"Если у граждан Беларуси появится желание пойти на выборы, в том числе под флагом "Единой России", мы предоставим им возможность. У нас имеются все инструменты для этого", - отметил Владимир Якушев.

Добавим, в России этом году будет замещаться около 43 тысяч мандатов в органах местного самоуправления.

Юлия Божок