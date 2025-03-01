Тюменская область на втором месте в России по динамике оптовой торговли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По динамике оптовой торговли Тюменская область на втором месте в России. Показатель в январе составил 112 млрд 312,1 млн рублей. За год он вырос на 64,6 % и это наибольший прирост по Уральскому федеральному округу. Больше только в Сахалинской области – плюс 72,6 % за тот же период.

Такие данные Росстата приводит Вслух.ру. При этом в среднем по России оборот увеличился на 2,2 %. В УФО положительная динамика также у ЯНАО – плюс 6,7 %. В остальных регионах зафиксировано снижение от 1,8 % до 7,2 %.

Отметим, годом ранее в Тюменской области оборот оптовой торговли составил 1,2 трлн рублей.