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Тюменцы стали победителями Всероссийских зимних спортивных игр

Спорт, 12:47 17 марта 2025

Центр спортивной подготовки Тюменской области | Фото: Центр спортивной подготовки Тюменской области

Сборная Тюменской области одержала победу в общем зачете XII Всероссийских зимних сельских спортивных иг.

Соревнования проходили в Барнауле. Всего на них выступили 37 команд из разных регионов страны, сообщает информационный центр регионального правительства.

Так, в троеборье среди женщин-механизаторов первое место завоевала Альфия Игрушкина из голышмановского округа, второе - Вера Копнина из Тюменского района. В полиатлоне представители Тюменской области Максим Куприянов (Упоровский район), Алексей Решетников (Тюменский район) и Юлия Ковальчук (Аромашевский район) взяли бронзу.

Среди спортивных семей серебром отмечена семья Шубиных из Викуловского района, пятую строчку рейтинга заняли Корниенко из Казанского района. Отметились представители региона и в шахматах: Ильнур Гимадутдинов (Ялуторовский район) и Ольга Леденцова (Тюменский район) заняли пятое место. В троеборье дояров хорошо себя показали Виктор Анаприюк и Наталья Ковальчук (Аромашевский район) - у них шестое место. В шашках Ильфат Каримов и Анастасия Головченко (Тюменский район) заняли 10 место.

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# сельские спортивные игры

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