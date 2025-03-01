Александр Моор: имя Героя России Владимира Шарпатова стало символом мужества и стойкости

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Имя Героя России Владимира Шарпатова стало символом мужества и стойкости, его знают не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Это отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, который принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Году героев в Тюменской области и 85-летию Героя России Владимира Шарпатова.

"Вся ваша жизнь - это воплощение высоких идеалов служения Родине, верность своему слову и любимому делу, - обратился Александр Моор к юбиляру. - Благодаря вашему сильному характеру, несгибаемой силе духа и любви к Родине, вы преодолели все трудности. Ваш подвиг навсегда вошёл в героическую историю нашей страны, как пример храбрости и решительности, профессионализма и верности долгу, самопожертвования и патриотизма. Вы – гордость нашего региона и всей страны. Вы – человек, который на своем примере доказал, что героями не рождаются, ими становятся".

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов считает символичным, что свой юбилей Герой России Владимир Шарпатов отмечает в год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества и Год героев в Тюменской области.

"Это дань признания и уважения всем героям, защищавшим Россию в разные исторические периоды. Сохранение священной памяти об их подвигах способствует укреплению неразрывной связи поколений, единству духа. Историю героизма и отваги нашего народа необходимо чтить и помнить".

Фуат Сайфитдинов отметил, что уже не одно поколение влюбленных в небо молодых людей воспитано на героическом подвиге Владимира Ильича.

"Тогда, в 1995 году, командуя экипажем Ил-76, вы проявили невероятную смелость, профессионализм, храбрость и дерзость, освободив самолет и своих товарищей из 378-дневного плена у вооруженных талибов. Этот поступок стал примером истинного героизма, верности долгу и беззаветного служения Родине", - сказал он.

Владимир Шарпатов продолжает вести активную общественную деятельность, особое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Глава регионального парламента вручил Герою России благодарственное письмо Тюменской областной думы.

Сегодня в Тюмени, по словам Героя России, председателя правления региональной социально-патриотической общественной организации Свердловской области "Герои Урала" Олега Каскова, стартовала всероссийская акция "Вахта героев".

"В этом году она приурочена к юбилею Владимира Шарпатова, - подчеркнул он. - Владимир Ильич — это пример мужества и искреннего служения Отчеству. За время сотрудничества с нашей организацией он провел встречи, передавая свой бесценный профессиональный и жизненный опыт, более чем в 100 муниципалитетах Уральского федерального округа".

Подвиг российских летчиков, по словам председателя правления Тюменской региональной общественной организации участников специальной военной операции "Держава" Олега Ямпольского, остается примером для тех парней, кто сегодня находится в зоне СВО. Он также передал Владимиру Шарпатову видеопоздравление от своих боевых товарищей.

"Вы являетесь примером для всего личного состава солдат и офицеров. Долгих вам лет жизни и крепкого здоровья. Победа будет за нами",- заверили они юбиляра.

Эти слова особенно тронули Героя России Владимира Шарпатова. "Большое вам спасибо за вашу веру в Победу! – сказал он.

Герой России накануне своего юбилея вспомнил слова Героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Востротина, который вручил ему погоны подполковника: "вот в этом самом зале он сказал, что мы, военные, осознанно выбирали свой путь, и знаем, что за этим стоит. Мы знали, что можем погибнуть, но самое страшное было не погибнуть, не быть раненым, не заболеть малярией, а попасть в плен. Потому что в такой стране, как Афганистан - это самая тяжелая кара. В мирное время гражданские лётчики оказались не просто в плену, а в аду".

Подвиг экипажа Владимира Шарпатова Герой Советского Союза, генерал-полковник Валерий Востротин сравнил тогда с подвигом лётчика Великой Отечественной войны Михаила Девятаева, совершившим побег из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике "Хейнкель-111".

Было всего семь случаев за время Великой Отечественной войны успешного угона самолётов из плена.

Владимир Шарпатов поблагодарил всех участников торжественного мероприятия за теплые слова. "Я свою жизнь делю на до Кандагара и после Кандагара. Потому что после побега приобрел очень много друзей, много езжу по стране, встречаясь с самыми разными людьми. И такие встречи мне просто продлевают жизнь", - сказал он.