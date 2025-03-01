Обустройство скверов и первого городского пляжа обсудили тюменские депутаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 общественных пространств благоустроены в областном центре в 2024 году. Об этом депутатам Тюменской городской думы рассказал исполняющий обязанности руководителя управы Ленинского административного округа Илья Махарашвили.

С обустройством мест для массового отдыха горожан, в том числе пляжных, народные избранники ознакомились в ходе заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 18 марта.

По словам представителя администрации Тюмени, в прошлом году за счёт средств городского бюджета выполнено благоустройство парка Константина Лагунова, территорий по улицам Энергостроителей, 10, Мусоргского, 38, скверов Добровольцев и Леонида Згерского.

"С привлечением внебюджетных средств благоустроены бульвар Воды, сквер 30-летия Победы и другие территории. В рамках этих работ также выполнено устройство тротуаров, проездов, парковочных мест, газонов, системы освещения, установлены скамейки и урны, выполнено устройство семи детских и спортивных площадок", - добавил Илья Махарашвили.

В 2025 году в Тюмени запланировано качественное преображение еще шести объектов, в том числе в районе обводнённого карьера Утиный.

"В августе 2024 года проведена очистка пруда Южный от водной растительности с использованием самоходной многофункциональной машины-амфибии. Подобные работы предусмотрены и в 2025 году на территории карьера Школьный, пруда Плехановский и карьера Утиный. Также запланированы очистка и углубление карьера Утиный", - сообщил исполняющий обязанности руководителя управы.

Кроме того, на озере Круглом реализуется проект по обустройству первого в Тюмени городского пляжа. В настоящее время здесь идут работы по планировке территории, рабочие завозят песок. Еще один городской пляж также планируется на озере Нижнее Кривое, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - 2026 год.

"Вопросы создания в Тюмени таких мест притяжения волнуют всех жителей города", - считает депутат Александр Захаров. Он обращает внимание коллег на то, что качество содержания средних водоёмов иногда оставляет желать лучшего. Также депутат отметил, что заполнение некоторых мест отдыха, благоустроенных ранее в Тюмени, не соответствует присвоенным им названиям.

Председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов отметил, что при благоустройстве парков и скверов большое внимание уделяется их тематическому содержанию. В пример он привёл сквер Леонида Згерского, а также проект благоустройства сквера Депутатов.

"Также из информации, полученной нами сегодня, мы знаем, что все пруды на территории городского округа приведут в более удовлетворительное состояние", - сказал Дмитрий Антипов.

Николай Ступников