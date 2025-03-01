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Юные инженеры из России запустят ракеты, изучат беспилотники и соберут гроубоксы в Тюмени

Общество, 08:43 20 марта 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Учебно-научная школа "diрацио" состоится на базе загородного центра "Остров детства" с 24 по 30 марта. Участники будут изучать беспилотники, запускать ракеты, писать программы, собирать гроубоксы и строить роботов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В этот раз на образовательную программу поступило более 300 заявок от учащихся 8−11 классов. По результатам вступительных испытаний на школу приглашено 140 человек, представляющих 10 российских регионов: Курганскую, Омскую, Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области, Удмуртскую республику, ХМАО, ЯНАО, Москву, а также Казахстан.

Школа пройдет по пяти образовательным трекам. Они будут посвящены применению БПЛА для решения и автоматизации исследовательских задач, ключевым аспектам агротехнологий, проектирования и автоматизации процессов, освоению ключевых технологий компьютерного зрения. Также ребята изучат основные элементы устройства и конструкции, соберут и запустят собственную модель ракеты и многое другое.

Традиционно в рамках учебно-научной школы состоится финал Национальной технологической олимпиады по профилю "Интеллектуальные энергетические системы", организатором которого выступает ТюмГУ. За звание лучших сразятся 23 школьника 8−11 классов из Новосибирской, Тюменской областей, Приморского края, Югры, Санкт-Петербурга и Москвы.

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# ТюмГУ , школьники

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