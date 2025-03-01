Поддержку участников СВО и их семей обсудили тюменские депутаты

| Фото: Светлана Иванова в Telegram | Фото: Светлана Иванова в Telegram

Тюменские социальные гостиные, созданные для поддержки семей участников специальной военной операции, ждёт "перезагрузка". В частности, одним из важных направлений должна стать содействие адаптации и социализации вернувшихся из зоны СВО, в том числе, в рамках программы "Боевой кадровый резерв".

Об этом депутатам рассказала заместитель главы города Дина Горковец в ходе заседания постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы 19 марта. По её словам, всего в Тюмени заботой социальных гостиных охвачены 4 тыс. 388 семей.

"Созданы структуры, обеспечивающие реализацию целого комплекса помощи по разным напрвлениям. Это, прежде всего, Центр обеспечения мер соцподдержки. Учреждение является "единым окном", которое составляет социальные паспорта семей, назначает семейных наставников. Коллектив состоит из 10 человек, в чьи задачи входит выявление вопросов, решение которых требует содействия", - уточнила она.

Также в областном центре действует филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который ведет индивидуальную работу с каждым вернувшимся бойцом, всего за городом закреплено 17 социальных координаторов.

"Очень важно, что работа в данном направлении в Тюмени выстраивается системно, - отметила, подводя итог, председатель постоянной комиссии Елена Бойко. – Социальных мер поддержки участников СВО и членов их Семей достаточно. Важно, чтобы о них знали те, на кого они направлены".

Также она подчеркнула важность проекта "Боевой кадровый резерв", в рамках которого любой участник специальной военной операции может пройти обучение и занять должности муниципальной, государственной службы, реализовать себя в законодательной сфере.

"Ни один из тех, кто сегодня защищает право нашей страны на суверенитет, не должен оставаться в стороне. Важно, чтобы наши бойцы понимали, что они не один на один со своими проблемами и вопросами, что есть те, кто готов им помочь", - добавила Елена Бойко.

Николай Ступников