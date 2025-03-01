Экспресс-строительство частных домов представляют на форуме в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Экспресс-строительство частных домов представляют на VI выставке-форуме "Строительство и архитектура" в Выставочном зале Тюмени. В основе технологии - сбор здания из панелей.

"Обычно панельное домостроение ассоциируется с многоэтажными домами, но те же панели можно использовать и в индивидуальном жилищном строительстве. У нас проекты частных домов трех форматов – 80, 100 и 160 квадратных метров. Линейка расширяется постепенно. Дом около 100 квадратных метров монтируется за двое суток. Цена конкурентоспособная", - рассказала руководитель технологической группы "Завод КПД" из Миасса Наталья Атапина.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Производитель уже второй год участвует в выставке форуме. В Тюмени представляет также комплекты для строительства домов от трех до 20 этажей. Рынок в Тюменской области высококонкурентный, поэтому компании предлагают свои уникальные условия. К примеру, "Завод КПД" за месяц возводит дом площадью 1,5 тыс. кв. м. Здания возводят по всему Уральскому федеральному округу, включая северные территории.

Интерес к проектам ИЖС завода проявил заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы, координатор федерального проекта "Российское село" и регионального проекта "Свой дом" Виктор Рейн.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Меня волнует проблема кадрового обеспечения на селе. И мы понимаем, что без строительства хорошего жилья очень сложно решить этот вопрос. А его надо решать вместе с обустройством сельских территорий. Очень важно иметь комплексные проекты не только с жильем, но и социальной, дорожной инфраструктурой. У нас такая работа уже идет", - уточнил депутат облдумы.

Отметим, VI выставка-форум проходит в Тюмени с 19 по 21 марта. Более 15 участников представляют строительные материалы, технику и комплектующие. Проходят также обсуждения актуальных тем строительной отрасли.

Программа здесь.

Оксана Корнеенкова