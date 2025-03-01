В Абатском районе спортсмены с особенностями здоровья сыграют в шахматы и шашки

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Ежегодное первенство по шахматам и шашкам среди мужчин и женщин с ограниченными возможностями здоровья состоятся в Абатском районе 21 марта. Состязания пройдут в шахматном клубе "Импульс" (ул. проезд Пожарный, 2), сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Личный зачет первенства будет определяться по наибольшей сумме очков, набранных участниками. В этом году за интеллектуальные победы поборются 25 любителей шахмат и шашек.

"Наши интеллектуалы с удовольствием принимают участие в шахматно-шашечном турнире. Большая часть участников – женщины, которые предпочитают шашки. Мужчины же, наоборот, выбирают шахматы. Самому возрастному участнику более 70 лет", – рассказали организаторы.

Начало соревнований в 10 часов, награждение – в 12 часов.

Возрастное ограничение: 6+