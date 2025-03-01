  • 20 марта 202520.03.2025четверг
  • USD82,8487
    EUR90,8257
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

В Абатском районе спортсмены с особенностями здоровья сыграют в шахматы и шашки

Спорт, 13:09 20 марта 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Ежегодное первенство по шахматам и шашкам среди мужчин и женщин с ограниченными возможностями здоровья состоятся в Абатском районе 21 марта. Состязания пройдут в шахматном клубе "Импульс" (ул. проезд Пожарный, 2), сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Личный зачет первенства будет определяться по наибольшей сумме очков, набранных участниками. В этом году за интеллектуальные победы поборются 25 любителей шахмат и шашек.

"Наши интеллектуалы с удовольствием принимают участие в шахматно-шашечном турнире. Большая часть участников – женщины, которые предпочитают шашки. Мужчины же, наоборот, выбирают шахматы. Самому возрастному участнику более 70 лет", – рассказали организаторы.

Начало соревнований в 10 часов, награждение – в 12 часов.

Возрастное ограничение: 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Абатский район , шахматы , шашки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 20.03.2025В Абатском районе спортсмены с особенностями здоровья сыграют в шахматы и шашки
08:14 20.03.2025В Тюмени пройдет первенство Вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой
20:40 19.03.2025Бронзового призера чемпионата мира по боксу Альбину Молдажанову встретили в тюменском аэропорту 
14:40 19.03.2025Тюменец Вячеслав Малеев завоевал серебро чемпионата России по биатлону

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора