В Викуловском районе реализовали восемь инвестпроектов за год
Восемь инвестиционных проектов реализовали в Викуловском районе в 2024 г. Объем вложений бизнеса превысил 10,9 млн рублей, создали 15 новых рабочих мест, сообщает администрация муниципального образования.
Продолжаются проекты по выращиванию и переработке ягод и строительству офисного центра, уточняется в сообщении.
Итоги и перспективы повышения экономической привлекательности района обсудили на инвестпланерке. Участники решили провести обучение инвестиционных команд и предпринимателей.