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В Викуловском районе реализовали восемь инвестпроектов за год

Экономика, 16:05 20 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Восемь инвестиционных проектов реализовали в Викуловском районе в 2024 г. Объем вложений бизнеса превысил 10,9 млн рублей, создали 15 новых рабочих мест, сообщает администрация муниципального образования.

Продолжаются проекты по выращиванию и переработке ягод и строительству офисного центра, уточняется в сообщении.

Итоги и перспективы повышения экономической привлекательности района обсудили на инвестпланерке. Участники решили провести обучение инвестиционных команд и предпринимателей.

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# Викуловский район , инвестиционные проекты

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