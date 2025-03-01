Федеральный эксперт отметила уникальность тюменского сервиса расчета субсидии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальность сервиса "Умный помощник ЖКХ" Тюменской области отметила федеральный эксперт. Пользователи могут, внеся показания дохода своего домохозяйства, рассчитать право на субсидию, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

"Тюменская область — единственный субъект Российской Федерации, в котором реализовано предоставление субсидий практически по факту потребления, а не по каким-то расчётным регстандартам. То есть здесь субсидии приближены к реальному потреблению. Я считаю, что это супер прогрессивный опыт", - сказала завкафедрой Жилищно-коммунального комплекса МГСУ, председатель Ассоциации региональных расчетных центров Марина Закирова на конференции "Жилищно-коммунальное хозяйство: традиции, инновации, перспективы".

Отметим, что приложение "Умный помощник ЖКХ" также поможет оформить юридически корректные обращения в управляющую организацию, контролировать сроки и результаты их рассмотрения, а также получать актуальную информацию о своем доме, рейтинге УК, сроках проведения капитального ремонта.

Мобильная версия "Умного помощника ЖКХ" доступна по ссылкам Google Play, App Store.