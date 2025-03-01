Федеральный эксперт отметила уникальность тюменского сервиса расчета субсидии
Уникальность сервиса "Умный помощник ЖКХ" Тюменской области отметила федеральный эксперт. Пользователи могут, внеся показания дохода своего домохозяйства, рассчитать право на субсидию, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
"Тюменская область — единственный субъект Российской Федерации, в котором реализовано предоставление субсидий практически по факту потребления, а не по каким-то расчётным регстандартам. То есть здесь субсидии приближены к реальному потреблению. Я считаю, что это супер прогрессивный опыт", - сказала завкафедрой Жилищно-коммунального комплекса МГСУ, председатель Ассоциации региональных расчетных центров Марина Закирова на конференции "Жилищно-коммунальное хозяйство: традиции, инновации, перспективы".
Отметим, что приложение "Умный помощник ЖКХ" также поможет оформить юридически корректные обращения в управляющую организацию, контролировать сроки и результаты их рассмотрения, а также получать актуальную информацию о своем доме, рейтинге УК, сроках проведения капитального ремонта.
Мобильная версия "Умного помощника ЖКХ" доступна по ссылкам Google Play, App Store.