Дошкольное образование в Тюменской области станет доступнее

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Получить субсидию от муниципалитета на реализацию программы дошкольного образования теперь смогут коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Ранее такая мера была им недоступна, так как в качестве получателей были определены только некоммерческие организации. Депутаты Тюменской областной на очередном заседании внесли изменения в региональный закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Законопроектом предусмотрены изменения формул расчета объема субвенций органам местного самоуправления на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

"Таким образом, правительство Тюменской области совершенствует меры государственной поддержки, повышающие доступность дошкольного образования", - подчеркнула председатель комитета Тюменской облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

Борис Олейник