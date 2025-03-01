  • 20 марта 202520.03.2025четверг
  • USD82,8487
    EUR90,8257
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Дошкольное образование в Тюменской области станет доступнее

Политика, 19:46 20 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Получить субсидию от муниципалитета на реализацию программы дошкольного образования теперь смогут коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Ранее такая мера была им недоступна, так как в качестве получателей были определены только некоммерческие организации. Депутаты Тюменской областной на очередном заседании внесли изменения в региональный закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Законопроектом предусмотрены изменения формул расчета объема субвенций органам местного самоуправления на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

"Таким образом, правительство Тюменской области совершенствует меры государственной поддержки, повышающие доступность дошкольного образования", - подчеркнула председатель комитета Тюменской облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дошкольное образование , Тюменская облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:46 20.03.2025Дошкольное образование в Тюменской области станет доступнее
18:43 20.03.2025В Тюменской области расширены полномочия учреждений допобразования
16:49 20.03.2025Роль института наставничества укрепляют в Тюменской области
15:49 20.03.2025Тюменская молодежь получит больше возможностей для реализации инициатив

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора