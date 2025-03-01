Один человек погиб при пожаре в тюменском СНТ

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб при пожаре в СНТ "Светлое” в Тюмени вечером 20 марта, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Садовой поступило в девятом часу вечера.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом был охвачен огнем.

На ликвидации пожара работали 14 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Были задействованы четыре единицы техники.

Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на соседние строения.

Причина трагедии устанавливается.