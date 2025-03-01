Жительницу Ишима обвиняют в незаконном обороте наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На территории пассажирского парка станции Ишим оперативники задержали девушку, которая что-то искала в сугробе. Она нервничала и не смогла объяснить цель своего нахождения на объекте железнодорожного комплекса.

При проведении личного досмотра в линейном отделение полиции на станции Ишим, оперативники обнаружили у задержанной три свертка со светлым порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертов, порошкообразное вещество содержит синтетический наркотик N-метилэфедрон, общей массой 0,244 грамма, сообщает Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте.

Задержанная официально не трудоустроена, одна воспитывает двоих малолетних детей 5 и 7 лет.

В настоящее время в подразделении дознания Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

Время до суда фигурантка уголовного дела проведет под подпиской о невыезде.