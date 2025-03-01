  • 21 марта 202521.03.2025пятница
  • USD84,3955
    EUR92,4633
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер западный

Жительницу Ишима обвиняют в незаконном обороте наркотиков

Происшествия, 14:34 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На территории пассажирского парка станции Ишим оперативники задержали девушку, которая что-то искала в сугробе. Она нервничала и не смогла объяснить цель своего нахождения на объекте железнодорожного комплекса.

При проведении личного досмотра в линейном отделение полиции на станции Ишим, оперативники обнаружили у задержанной три свертка со светлым порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертов, порошкообразное вещество содержит синтетический наркотик N-метилэфедрон, общей массой 0,244 грамма, сообщает Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте.

Задержанная официально не трудоустроена, одна воспитывает двоих малолетних детей 5 и 7 лет.

В настоящее время в подразделении дознания Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

Время до суда фигурантка уголовного дела проведет под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:34 21.03.2025Жительницу Ишима обвиняют в незаконном обороте наркотиков
09:47 21.03.2025За кражи, угон машины и побег из полиции в Тюмени будут судить рецидивиста
07:40 21.03.2025Один человек погиб при пожаре в тюменском СНТ
16:16 20.03.2025Травмы получил арматурщик при падении на стройке в заречной части Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора