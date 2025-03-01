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650 атлетов соберутся на спортивный фестиваль "Здоровое Отечество" в Тюмени

Спорт, 09:31 22 марта 2025

Федерация многоборья Тюменской области | Фото: Федерация многоборья Тюменской области

Спортивный фестиваль "Здоровое Отечество" состоится в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 2 и 3 мая. Мероприятие объединит порядка 650 атлетов разных возрастов, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участникам предложат пять направлений: тяжелая атлетика, стритлифтинг, армрестлинг, функциональное многоборье и воздушно-силовая атлетика (воркаут). Специальным гостем фестиваля станет известный силач и основатель движения "Силачи Старой Школы" Виктор Блуд.

Узнать подробную информацию, зарегистрироваться в качестве участника, а также ознакомиться с положением можно в группе фестиваля ВКонтакте. Для участия необходима справка об отсутствии противопоказаний. Вход для зрителей и болельщиков свободный.

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# тяжелая атлетика

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