650 атлетов соберутся на спортивный фестиваль "Здоровое Отечество" в Тюмени
Спортивный фестиваль "Здоровое Отечество" состоится в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 2 и 3 мая. Мероприятие объединит порядка 650 атлетов разных возрастов, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Участникам предложат пять направлений: тяжелая атлетика, стритлифтинг, армрестлинг, функциональное многоборье и воздушно-силовая атлетика (воркаут). Специальным гостем фестиваля станет известный силач и основатель движения "Силачи Старой Школы" Виктор Блуд.
Узнать подробную информацию, зарегистрироваться в качестве участника, а также ознакомиться с положением можно в группе фестиваля ВКонтакте. Для участия необходима справка об отсутствии противопоказаний. Вход для зрителей и болельщиков свободный.