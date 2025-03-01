Тюменские самбисты победили в первенстве Вооруженных сил РФ

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменское президентское кадетское училище заняло первое место в общекомандном зачете первенства Вооруженных сил РФ по самбо среди общеобразовательных организаций Министерства обороны страны. Конкуренцию им составили 22 команды, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На счету тюменских ребят четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Ребята, занявшие первое место, выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Выступали тюменские самбисты под руководством Никиты Кривых и Гульшета Байгиреева.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Соревнования прошли во Владикавказе. Участниками стали воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Казани и других городов. Более 200 самбистов состязались в двух возрастных группах: 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения. В каждой – восемь весовых категорий.