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Тюменские самбисты победили в первенстве Вооруженных сил РФ

Спорт, 17:45 31 марта 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменское президентское кадетское училище заняло первое место в общекомандном зачете первенства Вооруженных сил РФ по самбо среди общеобразовательных организаций Министерства обороны страны. Конкуренцию им составили 22 команды, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На счету тюменских ребят четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Ребята, занявшие первое место, выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Выступали тюменские самбисты под руководством Никиты Кривых и Гульшета Байгиреева.

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Соревнования прошли во Владикавказе. Участниками стали воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Казани и других городов. Более 200 самбистов состязались в двух возрастных группах: 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения. В каждой – восемь весовых категорий.

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# самбо , Тюменское президентское кадетское училище

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