Александр Моор встретился с жительницей блокадного Ленинграда Галиной Матвеевой

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с жительницей блокадного Ленинграда Галиной Алексеевной Матвеевой.

"Когда началась война, ей было всего пять лет. Многодетная семья жила в Кронштадте, недалеко от Ленинграда. Все ужасы осадного положения детский ум запомнил очень отчетливо. Как недоедали, терпели лишения, как эвакуировались под бомбами... А еще запомнился Новый год. Дед Мороз тогда подарил голодным малышам пряники и конфеты "Ромашка". С тех пор это любимое лакомство Галины Алексеевны", — написал он в Telegram-канале.

Большая часть жизни жительницы блокадного Ленинграда связана с Тюменской областью. Долгое время жила с мужем в Сургуте, потом, уже на пенсии, в Ишиме. Пять лет назад переехала в Тюмень, ближе к дочери, внукам и правнукам.

Глава региона сказал, что не перестает восхищаться представителями поколения победителей. На их долю выпали страшные испытания, но они выстояли. А потом еще сумели восстановить разрушенную страну, написал губернатор.

В мае Галина Алексеевна, житель блокадного Ленинграда и ветеран Великой Отечественной войны, примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных юбилею Великой Победы.

На прощание ей подарили сервиз.

видео из Telegram-канала Александра Моора