350 спортсменов приедут на турнир по грэпплингу в Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 350 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Тюменского района и других муниципальных образований региона примут участие в областном первенстве по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги. Турнир состоится в центре "Тюмень-дзюдо" 5 и 6 апреля, сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Грэпплинг в регионе стремительно развивается, и участие в этом турнире примут не только молодые и амбициозные борцы, но и титулованные спортсмены – победители первенств России и мира 2024 года. Ожидаются захватывающие поединки, напряженная борьба и яркие победы, которые станут еще одной страницей в истории этого динамичного и зрелищного вида спорта.

В первый день турнира пройдут соревнования в дисциплине грэпплинг. Здесь борьба строится на скорости и мобильности, где важна каждая секунда. Во второй день на ковры выйдут мастера грэпплинга-ги, демонстрируя технику работы в кимоно и стратегическое мышление в борьбе. Начало каждого соревновательного дня в 11 часов.

Соревнования станут отборочным этапом на первенство Уральского федерального округа, которое пройдет в Сургуте в конце мая. Лучшие спортсмены получат шанс представить Тюменскую область и побороться за путевку на всероссийские соревнования.

Отметим, что грэпплинг сочетает техники бразильского джиу-джитсу, самбо, вольной и классической борьбы, дзюдо. А в грэпплинг-ги кимоно становится частью борьбы: за него можно делать захваты, ограничивать передвижение соперника и использовать дополнительные возможности для болевых и удушающих приемов.