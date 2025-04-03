Погубившую сожителя жительницу Тюменской области отправили в колонию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть лет лишения свободы получила 34-летняя жиетльница Ишима, погубившая 51-летнего сожителя. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Тюменской области.

Также злоумышленница должна компенсацию морального вреда отцу умершего.

В ноябре 2024 года в ходе ссоры нетрезвая женщина не менее двух раз ударила сожителя кухонным ножом. От полученных ранений мужчина впоследствии скончался.

В итоге жительница Ишима признана виновной. Ее осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".