  • 3 апреля 20253.04.2025четверг
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер юго-западный

Погубившую сожителя жительницу Тюменской области отправили в колонию

Происшествия, 18:49 03 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть лет лишения свободы получила 34-летняя жиетльница Ишима, погубившая 51-летнего сожителя. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Тюменской области.

Также злоумышленница должна компенсацию морального вреда отцу умершего.

В ноябре 2024 года в ходе ссоры нетрезвая женщина не менее двух раз ударила сожителя кухонным ножом. От полученных ранений мужчина впоследствии скончался.

В итоге жительница Ишима признана виновной. Ее осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# исправительная колония , приговор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 03.04.2025Погубившую сожителя жительницу Тюменской области отправили в колонию
11:41 03.04.2025Два человека погибли на пожарах в Тюменской области за сутки
20:38 02.04.202526 фактов дачи взяток пресекли сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в 2025 году
13:42 02.04.2025Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора