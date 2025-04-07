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В Тюменском районе ликвидировали ландшафтный пожар

Происшествия, 12:24 07 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ландшафтный пожар оперативно потушили в Тюменской области. Возгорание травы произошло в Тюменском районе в полутора километрах от села Борки. Первые ландшафтные пожары были ликвидированы в Абатском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области

"Сегодня провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и приняли решение установить муниципальный уровень реагирования на ландшафтные (природные) пожары непосредственно при их возникновении на территории Тюменского района. Действовать муниципальный уровень реагирования будет до завершения пожароопасного сезона 2025 года", - проинформировала глава Тюменского района Ольга Зимина.

С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, разводить костры.

Напомним, что за нарушение мер противопожарной безопасности в лесах установлена административная ответственность. Для граждан-нарушителей сумма штрафа составляет от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 до 800 тыс. рублей. В случае причинения крупного вреда предусмотрена уголовная ответственность.

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# ландшафтный пожар , особый противопожарный режим

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