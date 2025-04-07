Житель села Абатское лишился автомобиля за нетрезвое вождение

Автомобиль ГАЗ-3110 конфисковали у жителя села Абатское за нетрезвое вождение. Кроме того, суд на два года лишил его права управлять транспортными средствами и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в августе 2024 года, будучи привлеченным к административной ответственности за нетрезвое вождение, подсудимый вновь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля своего автомобиля. Во дворе одного из многоквартирных домов его остановили сотрудники дорожно-постовой службы. При задержании водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.

33-летнего нарушителя признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.