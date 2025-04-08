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Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 436,7 млрд рублей за 2024 год

Экономика, 12:05 08 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

436,7 млрд рублей составил объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области за 2024 г. Прирост по сравнению с годом ранее – 14,56 % в сопоставимых ценах, приводит данные Тюменьстата региональный департамент экономики.

Увеличение показателя связано с ростом инвестиционной активности в обрабатывающих производствах - 177,9 %. А также в 2,2 раза в производстве химических веществ и продуктов.

Почти половина в структуре инвестиций региона приходится на промышленный сектор.

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# инвестиции , Тюменьстат

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