Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 436,7 млрд рублей за 2024 год

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

436,7 млрд рублей составил объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области за 2024 г. Прирост по сравнению с годом ранее – 14,56 % в сопоставимых ценах, приводит данные Тюменьстата региональный департамент экономики.

Увеличение показателя связано с ростом инвестиционной активности в обрабатывающих производствах - 177,9 %. А также в 2,2 раза в производстве химических веществ и продуктов.

Почти половина в структуре инвестиций региона приходится на промышленный сектор.