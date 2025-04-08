Семилетняя девочка попала под колеса иномарки в Тюмени
Семилетнюю девочку сбил автомобиль Opel во дворе дома 34 на ул. Монтажников в Тюмени в восьмом часу вечера 7 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, девочка выбежала в дворовый проезд из-за припаркованных автомобилей, когда выносила мусор. У ребенка диагностирована травма ноги.
Обстоятельства ДТП выясняются.
“Весной дворы и жилые зоны становятся одним из мест детской дорожной аварийности. Родителям нужно постоянно напоминать детям об опасности внезапного появления на проезжей части из-за припаркованных автомобилей. Водителям нужно выбирать безопасную скорость, учитывая возможное появление детей из-за стоящих во дворе многочисленных машин”, – сообщили в Госавтоинспекции.