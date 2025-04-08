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Семилетняя девочка попала под колеса иномарки в Тюмени

Происшествия, 07:34 08 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семилетнюю девочку сбил автомобиль Opel во дворе дома 34 на ул. Монтажников в Тюмени в восьмом часу вечера 7 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, девочка выбежала в дворовый проезд из-за припаркованных автомобилей, когда выносила мусор. У ребенка диагностирована травма ноги.

Обстоятельства ДТП выясняются.

“Весной дворы и жилые зоны становятся одним из мест детской дорожной аварийности. Родителям нужно постоянно напоминать детям об опасности внезапного появления на проезжей части из-за припаркованных автомобилей. Водителям нужно выбирать безопасную скорость, учитывая возможное появление детей из-за стоящих во дворе многочисленных машин”, – сообщили в Госавтоинспекции.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дети

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