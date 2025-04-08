44 строителя из Индии будут заниматься монолитными работами в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

44 строителя из Индии будут заниматься монолитными работами в Тюмени. Рабочих из дальнего зарубежья привлек застройщик проекта "Кварталы на Минской", сообщает администрация областного центра.

"Это один из способов решения проблемы дефицита кадров в строительной отрасли. У компании "Брусника" - первый опыт трудоустройства таких специалистов в штат. Прежде всего необходимо было получить квоту от Минтруда и уже после этого приступить к отбору кандидатов. Сотрудники компании лично проводили собеседование и проверяли навыки кандидатов: умение вязать арматуру, читать чертежи и понимание технологических процессов", - уточняется в сообщении.

Учитывали наличие у кандидата опыта работы за рубежом. В бригаду монолитчиков вошли арматурщики, плотники, монтажники, бетонщики, шлифовщики и стропальщики. После этого с успешными кандидатами заключили предварительное соглашение и далее следуют этапы медкомиссии, изучения русского языка. Тем временем компания оформила все необходимые разрешительные документы для работы.

Новых работников разместили в общежитии, и в ближайшие две недели их ждет процесс адаптации, обучения. Им необходимо сдать экзамен по русскому языку, встать на миграционный учет и получить разрешение на работу. В компании ожидают, что к рабочему процессу приезжие смогут приступить во второй половине апреля.