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Предприниматель из Нижней Тавды получил льготный кредит на развитие пекарни

Экономика, 17:21 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Микрозайм под 14 % по программе "Развитие" фонда финансирования предпринимательства Тюменской области получил предприниматель Валерий Васенин из с. Чугунаево Нижнетавдинского района. Средства помогли приобрести сырьё для производства хлеба.

По информации фонда, продукцию направляют в магазины Нижнетавдинского района, в Тюмень. Хлебобулочные изделия заказывают три школы и четыре детских сада.

vk.com/finance_tyumen | Фото: vk.com/finance_tyumen

Пекарный бизнес Васенин начал строить с 2021 г. На сегодня в горячих цехах производят более 30 видов хлебобулочных изделий.

Предприниматель регулярно получает консультации от Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", помощь по финансовому планированию от Центра "Мой бизнес" Тюменской области и по сертификации продукции.

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# предпринимательство , финансирование

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