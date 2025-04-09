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ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Тюменской области

Происшествия, 15:30 09 апреля 2025

скриншот видео

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с УФСБ России по Курганской области пресекли деятельность нарколаборатории в Исетском районе.

По версии следствия, ее организовал выходец из одного из государств Закавказья, 1980 года рождения. Он производил наркотические средства в помещении, которое использовал в качестве нарколаборатории.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, в ходе обыска из незаконного оборота изъяли мефедрон массой более 1,6 кг, а также реагенты и оборудование химической лаборатории.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области в отношении иностранного гражданина возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

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# РУФСБ России по Тюменской области

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