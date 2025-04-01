Тюменские спортсмены выступят на городском первенстве по джиу-джитсу
Первенство города по джиу-джитсу состоится в Тюмени в спортивном комплексе "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 4) 13 апреля. За победу в соревнованиях поборются спортсмены в возрасте от 10 до 20 лет, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
Участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в популярном виде спорта. Победителей и призеров по итогам первенства наградят медалями и дипломами соответствующих степеней.
Начало соревнований запланировано на 10 часов, открытие - в 13 часов.
Возрастное ограничение 6+.