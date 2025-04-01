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Тюменские спортсмены выступят на городском первенстве по джиу-джитсу

Спорт, 09:51 11 апреля 2025

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Первенство города по джиу-джитсу состоится в Тюмени в спортивном комплексе "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 4) 13 апреля. За победу в соревнованиях поборются спортсмены в возрасте от 10 до 20 лет, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в популярном виде спорта. Победителей и призеров по итогам первенства наградят медалями и дипломами соответствующих степеней.

Начало соревнований запланировано на 10 часов, открытие - в 13 часов.

Возрастное ограничение 6+.

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