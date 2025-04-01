Более 3,2 млн кв. метров жилья ввели в Тюменской области при поддержке ДОМ.РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,2 млн кв. м жилья ввели в Тюменской области с использованием инструментов ДОМ.РФ, начиная с 2021 года. По этому показателю регион возглавил топ-5 субъектов России, сообщает госкорпорация.

На втором месте Москва с объемом ввода свыше 3,1 млн кв. м, на третьем - Краснодарский край, где сдали около 2,5 млн кв. м, на четвертом - Санкт-Петербург с показателем 2,14 млн кв. м. Замыкает пятерку лидеров - Московская область, в которой объем ввода превысил 2,03 млн кв. м.

"Перед ДОМ.РФ стоит масштабная задача — с нашим участием к 2030 году должно быть построено 100 миллионов квадратных метров жилья. Мы ежегодно наращиваем эти показатели. Поддерживать и увеличивать темпы помогает появление новых механизмов: если раньше говорили только о вводе жилья на федеральных участках, то сейчас активно заработали инфраструктурные облигации, расширилось применение проектного финансирования", — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В целом в 74 регионах России за четыре года с помощью инструментов федеральной госкорпорации построили более 30 млн кв. м жилья для 603 тыс. семей.