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Новый ФАП откроют в Ишимском районе летом

Общество, 15:21 12 апреля 2025

Новый ФАП начнет свою работу в с. Новолокти Ишимского района в июле 2025 года. Уже установили модульную конструкцию, ведется внутренняя отделка. Об этом рассказал в своих соц. сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Провёл приём граждан по личным вопросам. Также выслушал просьбу Ольги Медведевой из Вагайского района. Её сын Дима сейчас защищает Родину на специальной военной операции. Ольга Петровна обратилась за материальной помощью. Заверил маму нашего военнослужащего, что окажем всестороннюю поддержку", - отметил глава региона.

Он также поручил выделить средства из областного бюджета и Людмиле Колесниковой из Заводоуковского муниципального округа. Её супруг погиб на СВО. Требуется помощь в ремонте дома.

Исполнение всех обращений граждан Александр Моор держит на личном контроле.

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# Александр Моор , национальный проект Продолжительная и активная жизнь

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