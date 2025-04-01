Тюменская лыжница заняла второе место в марафонской гонке чемпионата России

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Тюменка Елизавета Пантрина заняла второе место в марафонской гонке на 50 км в чемпионате России по лыжным гонкам, отстав от победительницы менее чем на две секунды. Соревнования проходят в Апатитах Мурманской области. Об этом рассказал в своих соц. сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Поздравляю Елизавету и тренерский штаб. Ждём новых побед от наших спортсменов", - сказал глава региона.

Также в десятку финалистов попала тюменка Анна Хоботова. Она финишировавшая шестой.