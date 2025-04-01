Двух вахтовиков сняли с поездов в Тюмени за дебош
Вахтовики, нарушившие общественный порядок в поездах, заплатят штрафы по 600 рублей, сообщает Тюменский ЛО МВД России на транспорте.
13 апреля в поезде Улан-Удэ - Москва, остановившемся в Тюмени, сотрудники транспортной полиции задержали 46-летнего жителя Владимирской области. Мужчина выражался грубой нецензурной бранью и мешал отдыху пассажиров.
Пассажиру было отказано в проезде, полицейские доставили его в дежурную часть и составили протокол по статье "Мелкое хулиганство" с назначением штрафа.
В этот же день в поезде Уфа - Новый Уренгой нарушил порядок 36-летний житель Башкирии. На дебошира также составлен административный протокол.
Нарушителям предстоит оплатить штрафы, а деньги за несостоявшиеся поездки им не вернут, так как они сами спровоцировали инциденты в поездах.