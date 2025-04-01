Двух вахтовиков сняли с поездов в Тюмени за дебош

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вахтовики, нарушившие общественный порядок в поездах, заплатят штрафы по 600 рублей, сообщает Тюменский ЛО МВД России на транспорте.

13 апреля в поезде Улан-Удэ - Москва, остановившемся в Тюмени, сотрудники транспортной полиции задержали 46-летнего жителя Владимирской области. Мужчина выражался грубой нецензурной бранью и мешал отдыху пассажиров.

Пассажиру было отказано в проезде, полицейские доставили его в дежурную часть и составили протокол по статье "Мелкое хулиганство" с назначением штрафа.

В этот же день в поезде Уфа - Новый Уренгой нарушил порядок 36-летний житель Башкирии. На дебошира также составлен административный протокол.

| Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте | Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте

Нарушителям предстоит оплатить штрафы, а деньги за несостоявшиеся поездки им не вернут, так как они сами спровоцировали инциденты в поездах.