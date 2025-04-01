Правительство утвердило Энергетическую стратегию до 2050 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Энергетическую стратегию до 2050 года утвердило правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Этот ключевой для развития государства документ был обновлён по поручению президента, сообщается на сайте правительства.

"Энергетическая стратегия связывает воедино процессы, происходящие в экономике в целом, координирует ввод новых мощностей в добыче, переработке, генерации с потребностями людей, а также предприятий", – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 14 апреля.

Целью стратегии является новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей топливно-энергетического комплекса.

В стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей.

Часть мероприятий направлены на ускоренную реализацию инфраструктурных проектов и создание условий, необходимых для перенаправления поставок нефти, газа и продуктов их переработки на новые рынки дружественных стран, наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах, активное использование потенциала Северного морского пути, ускоренное соединение систем транспортировки газа "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" с единой системой газоснабжения для приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

План мероприятий по реализации стратегии будет подготовлен Минэнерго и представлен в правительство в течение шести месяцев.