Делегация казахстанского вуза находится с рабочим визитом в Тюменской области

| Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Представители Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева приехали с деловым визитом в Тюменскую область 22 апреля.

Делегация уже посетила площадки ЗапСибНефтехима в Тобольске, осмотрела новый корпус ТюмГУ и познакомилась с работой Центра коллективного пользования "Рациональное природопользование и физико-химические исследования".

Как сообщает информационный центр правительства региона, планируется обсуждение возможности проектного взаимодействия и проведения совместных исследований, в том числе в рамках создаваемого межуниверситетского кампуса. Кроме этого, в центре внимания темы о представлении направлений подготовки по образовательным и краткосрочным профессиональным программам нефтегазовой отрасли.

"Рабочий визит Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева - реализация договоренностей, достигнутых нашей инвестиционной командой с Республикой Казахстан. В феврале команда InvestTyumen совместно с коллегами из ТюмГУ и ТИУ посетили с рабочим визитом город Атырау, сегодня принимаем коллег в Тюмени. Надеюсь, что и дальше наше сотрудничество будет выстраиваться последовательно в соответствии с согласованным планом", - сказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.