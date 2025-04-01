120 юных тоболяков станут участниками турнира по кудо

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Турнир по кудо пройдет в Тобольске в спортивном комплексе "Олимп" (4 мкр., стр.87/1) 19 апреля. Этот динамичный и зрелищный вид единоборств соберет порядка 120 местных спортсменов разных возрастов и весовых категорий, сообщает региональный департамент спорта.

Участники выступят в возрастных категориях: 11 лет, 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Также спортсменов поделят на группы в зависимости от коэффициента силы, который измеряется в единицах и складывается по формуле "Рост + вес = Единицы КС".

Торжественное открытие турнира начнется в 9 часов 45 минут, с 10 часов стартуют бои для ребят 11 лет, 12-13 лет. В 13 часов на площадку выйдут участники 14-15 и 16-17 лет. Награждение состоится в 17 часов.

Возрастное ограничение: 6+