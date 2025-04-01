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В Тюмени из-за короткого замыкания загорелся жилой дом

Происшествия, 14:15 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за короткого замыкания загорелся жилой дом на у. Петра Бабичева в Тюмени 16 апреля. Огонь повредил внешнюю отделку здания на площади 2 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Вечером в СНТ "Подорожник" в Тюмени из-за неосторожного обращения с огнем загорелась хозяйственная постройка. Пожар ликвидировали на площади 80 кв. м. Пострадавших нет.

Другой пожар случился д. Падерина Тюменского района. Из-за короткого замыкания загорелся жилой дом на площади 98 кв. м. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 16 апреля зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и пять раз помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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