В Тюмени из-за короткого замыкания загорелся жилой дом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за короткого замыкания загорелся жилой дом на у. Петра Бабичева в Тюмени 16 апреля. Огонь повредил внешнюю отделку здания на площади 2 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Вечером в СНТ "Подорожник" в Тюмени из-за неосторожного обращения с огнем загорелась хозяйственная постройка. Пожар ликвидировали на площади 80 кв. м. Пострадавших нет.

Другой пожар случился д. Падерина Тюменского района. Из-за короткого замыкания загорелся жилой дом на площади 98 кв. м. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 16 апреля зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и пять раз помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.