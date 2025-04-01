Депутаты Тюменской облдумы повысили ответственность должностных лиц за осуществление закупок

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Руководители и специалисты органов местной администрации, осуществляющие контроль в сфере закупок, смогут составлять протоколы об административных правонарушениях в части нарушения порядка проведения закупок, заключения, изменения и расторжения контрактов. Соответствующие поправки в Кодекс Тюменской области об административной ответственности внесли депутаты областной думы на очередном заседании 17 апреля.

Изменения вносятся по представлению прокурора Тюменской области и приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным, сообщила председатель комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

"Поправки позволят руководителям органов местной администрации, осуществляющим контроль в сфере закупок, их заместителям, а также специалистам составлять протоколы об административных правонарушениях в части нарушения порядка проведения закупок, заключения, изменения и расторжения контрактов", - пояснила она.

Внесенные поправки, по мнению депутата Владимира Ульянова, дисциплинируют органы местного самоуправления в сфере закупок и обеспечения муниципальных нужд. "Мы видим, что на структуру местного самоуправления, которые заключают договор, по сути дела возлагается и контроль за его исполнением. Это означает, что возрастает ответственность должностных лиц органов местного самоуправления".

Борис Олейник