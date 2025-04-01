Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ненадлежащем оказании медпомощи тюменке

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании медпомощи женщине в Тюмени.

Как сообщает СК России, в феврале этого года в одном из тюменских медицинских учреждений у роженицы в послеоперационном периоде поднялась температура и воспалился шов. В течение нескольких дней жалобы пациентки игнорировались, что привело к ухудшению состояния здоровья. Вследствие осложнений женщину экстренно перевели в другую медорганизацию, где при проведении повторной операции выявлены дефекты оказания медицинской помощи. До настоящего времени пострадавшая нуждается в лечении.

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.