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Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ненадлежащем оказании медпомощи тюменке

Происшествия, 18:07 17 апреля 2025

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании медпомощи женщине в Тюмени.

Как сообщает СК России, в феврале этого года в одном из тюменских медицинских учреждений у роженицы в послеоперационном периоде поднялась температура и воспалился шов. В течение нескольких дней жалобы пациентки игнорировались, что привело к ухудшению состояния здоровья. Вследствие осложнений женщину экстренно перевели в другую медорганизацию, где при проведении повторной операции выявлены дефекты оказания медицинской помощи. До настоящего времени пострадавшая нуждается в лечении.

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

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# Александр Бастрыкин , Следственный комитет РФ

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