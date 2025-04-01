Пять километров объездной от Мыса до Зайково отремонтируют в Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Пять километров на объездной дороге от микрорайона Мыс до Зайково отремонтируют в ближайшее время в Тюмени. Специалисты приступили к фрезеровке старого асфальта на путепроводе между Мысом и Лесобазой, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Сегодня фреза работает на участке путепровода через Туру. В течение дня наши специалисты снимут асфальт на мосту. После приступят к фрезерованию двух съездов на этой развязке. Работы продолжатся и в ночную смену, чтобы максимально не препятствовать движению транспорта", - рассказал главный инженер "ДРСУ-1" Игорь Тыщенко.

Сезон дорожных работ начался не только в Тюмени. К ремонту приступили в Тюменском, Тобольском и Ишимском районах. Всего на региональных и местных дорогах в нормативное состояние приведут более 350 км дорог. Благодаря погоде к работам приступили почти на три недели раньше, чем в прошлом году.

Всего в этом году в регионе отремонтируют 182 участка региональных и местных автомобильных дорог, а также 4 моста.

Работы идут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".